رئيس الصومال يعرب عن حاجة بلاده إلى الدعم العربي والمساعدة

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دعا الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود، إلى توحيد الجهود وتفعيل آليات العمل العربي المشترك من أجل إيجاد الحلول الناجعة خدمة للقضايا العربية.

وقال الشيخ محمود في كلمته خلال أعمال الدورة الـ31 للقمة العربية في يومها الثاني، إن “هذا الاجتماع المهم ينعقد في وقت تواجه فيه المنطقة العربية أزمات وتحديات مختلفة تهدد أمن واستقرار المنطقة العربية والعالم أجمع, وهو ما يحتم علينا توحيد الجهود وتفعيل آليات العمل العربي المشترك واعتماد سياسات تنموية حقيقة وجادة نحو إيجاد حلول ناجعة للازمات في المنطقة”.

ودعا الرئيس الصومالي إلى بذل الجهود لخدمة القضايا العربية في إطار العمل العربي المشترك والتشاور من أجل تجاوز الأوضاع الاستثنائية التي تعيشها المنطقة العربية.

وأعرب عن حاجة بلاده إلى الدعم العربي والمساعدة لكي تتمكن من بناء مؤسسات الدولة لمواجهة الإرهاب ومواصلة تنفيذ البرامج وإعادة الإعمار وكذا الحاجة لإعفائها من الديون والاستثمار في القطاعات الرئيسة، متطلعا إلى تحقيق القمة أهدافها ومعالجة القضايا العالقة.

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Source almnatiq

