رئيس هيئة الترفيه يطلق برنامجاً لتوثيق الإيقاعات الموسيقية للجزيرة العربية

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أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ الاتفاق مع شركة روتانا على إنتاج برنامج مخصص لشرح الإيقاعات الموسيقية للجزيرة العربية، بهدف توثيقها للأجيال القادمة.

وتتولى الشركة عرض برنامج لتدوين إيقاعات الجزيرة العربية التي يتجاوز عددها 300 إيقاع، لا سيما النادرة منها، منعًا لاندثارها، وتعريف الأجيال القادمة بمكانتها.

ويعد مقدم البرنامج محمد بصفر أحد أبرز المتخصصين في موسيقى الجزيرة العربية وإيقاعاتها المتنوعة، حيث بدأ حياته مبكرًا في عزف الموسيقى بمدينة الطائف.

وشارك “بصفر” في معرض إكسبو كندا عام 1986، وأصبح عضوًا أساسيًّا في فرقة الفنان محمد عبده، وأمضى 25 عامًا في التفرغ للفن، ورسم ألوانًا متعددة من المعزوفات الغنائية، وعاصر 4 أجيال فنية متعاقبة.

ويشكل التعاون الجديد للهيئة مع روتانا أحد أبرز البرامج والأعمال لحفظ التراث الموسيقي، ورافدًا مهمًّا من روافد الفن السعودي والخليجي، لإبراز مكانته، ونشر ثقافته بين الأجيال.



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Source akhbaar24

