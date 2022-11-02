إطلاق المرحلة الأولى من حفل Joy Awards 2023

︎ . المناطق_الرياض أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن انطلاق المرحلة الأولى من حفل Joy Awards “جوائز صناع الترفيه – جوي ادواردز” لهذا العام، والتي سيتم من خلالها اختيار المرشحين الأربعة عن كل فئة الذين ينالون أعلى نسبة من الأصوات ليدخلوا المرحلة الثانية وهي مرحلة التصويت. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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