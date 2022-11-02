رئيس هيئة الترفيه يعلن إطلاق برنامج لتوثيق الإيقاعات الموسيقية للجزيرة العربية

︎

.

المناطق_واس

أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ الاتفاق مع شركة روتانا على إنتاج برنامج مخصص لشرح الإيقاعات الموسيقية للجزيرة العربية، بهدف توثيقها للأجيال القادمة.

وتتولى الشركة عرض برنامج لتدوين إيقاعات الجزيرة العربية التي يتجاوز عددها 300 إيقاع، لا سيما النادرة منها، منعًا لاندثارها، وتعريف الأجيال القادمة بمكانتها في تراث المنطقة.

ويعد مقدم البرنامج محمد بصفر أحد أبرز المتخصصين في موسيقى الجزيرة العربية وإيقاعاتها المتنوعة، حيث بدأ حياته مبكرًا في عزف الموسيقى بمدينة الطائف، وشارك في معرض إكسبو كندا عام 1986، وأصبح عضوًا أساسيًّا في فرقة الفنان محمد عبده، وأمضى من عمره 25 عامًا في التفرغ للفن، ورسم بقدراته الموسيقية ألوانًا متعددة من المعزوفات الغنائية، وعاصر أربعة أجيال فنية متعاقبة.

ويشكل التعاون الجديد للهيئة العامة للترفيه مع شركة روتانا أحد أبرز البرامج والأعمال لحفظ التراث الموسيقي للجزيرة العربية، ورافدًا مهمًّا من روافد الفن السعودي والخليجي، لإبراز مكانته، ونشر ثقافته بين الأجيال القادمة.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

