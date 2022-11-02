بطلة التنس يارا الحقباني تصل إلى نهائي دورة الألعاب السعودية

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تأهلت لاعبة الاتحاد يارا الحقباني إلى نهائي منافسات التنس “سيدات” ضمن دورة الألعاب السعودية 2022 بعد فوزها على نظيرتها سارة العبيدان بمجموعتين دون مقابل.
وكانت لاعبة نادي الاتحاد يارا الحقباني صعدت إلى نصف نهائي منافسات التنس “سيدات” بعد فوزها على نظيرتها لينا العبداللطيف بمجموعتين دون رد، فيما بدأت مواجهاتها بالبطولة بالفوز على نظيرتها سمارا عاشور بمجموعتين دون مقابل.
يذكر أن يارا الحقباني، حققت فى وقت سابق بطولة البحرين الدولية للتنس ITF ، وذلك بعد انتصارها على الروسية إيرموكوفا المصنفة الأولى بالبطولة بنتيجة (6/2 – 4/6).
وفي وقت سابق، حققت يارا الحقباني رفقة البريطانية هيرستوفا ذهبية بطولة البحرين الدولية للتنس “زوجي” بعد الفوز على الروسية إيرموكوفا والإسرائيلية ماريا وذلك في المجموعة الفاصلة 10 / 7 بنهائي البطولة.
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Source akhbaar24
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