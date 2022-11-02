تراحم جازان تعقد اجتماعها الدوري الثالث

︎ . المناطق_فضة عطيف عقدت لجنة رعاية اسر السجناء والمفرج عنهم ( تراحم ) بمنطقة جازان أمس اجتماعها الدوري برئاسة المهندس محمد بن يحيى العجيبي وحضور الاعضاء من مدراء الادارات الحكومية والشخصيات الاجتماعية ورجال الأعمال بالمنطقة .وفي بداية الاجتماع بحث الجميع مختلف الآليات المقترحة لتنمية موارد اللجنة خلال الفترة القادمة وجرى التصويت في اقتراح انشاء صندوق وقف تراحم بالتعاون مع مؤسسة الراجحي المالية للاستثمار.كما ناقش الاعضاء كافة أعمال ومهام اللجنة المناطة وتنفيذها للمساهمة في تقديم الرعاية لأسر ذوي النزلاء .وفي ختام الاجتماع أعرب رئيس اللجنة عن اعتزاز اعضاء اللجنة باهتمام صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان الرئيس الفخري للجنة الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيزوسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الرئيسة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وحرصهم على متابعة الفعاليات والمشاريع الخيرية التي تنفذها اللجنة ، سائلًا المولى عز وجل التوفيق لما فيه خدمة ورعاية اسر السجناء من منسوبي لجنة تراحم. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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