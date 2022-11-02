أمير مكة يقف ميدانيا على مشروع تطوير الواجهة البحرية في أبحر

زار مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم، أمانة جدة بمقر بلدية أبحر، اطلع خلالها على المشاريع القائمة والمنجزة، كما تفقّد ميدانيًا مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر، يرافقه صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي محافظ جدة.

والتقى الفيصل خلال الزيارة معالي أمين جدة صالح التركي وقيادات الأمانة ورؤساء البلديات الفرعية، واستمع لعرض عن المشاريع الجاري تنفيذها بقيمة إجمالية تتجاوز الـ 3.5 مليارات ريال.

كما شملت المشاريع المنجزة 8 مشاريع لتصريف مياه الأمطار في المرحلة الأولى بقيمة إجمالية قدرت بـ 525.040.943 ريالاً وغطت أحياء: (الأصالة - التيسير - الواحة)، ومحطة الرفق بنفق السلام، وميدان الكرة الأرضية - نفق تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الأندلس، والمناطق الحرجة القريبة من شبكات تصريف مياه الأمطار، ونفق تقاطع شارع الأمير ماجد مع شارع حراء.

كما استمع الفيصل لشرح عن المشاريع الجاري تنفيذها، وتبلغ 69 مشروعا بقيمة تتجاوز 3 مليارات و500 مليون ريال وتشمل تصريف مياه الأمطار، الطرق، الأنسنة، الواجهات البحرية، المباني والمرافق، الإنارة، تقنية ونظم المعلومات.

واطلع أيضا على جهود الأمانة في جانب التعديات، حيث بلغت التعديات المزالة خلال الأعوام الخمسة الماضية قرابة 33 مليون م2.

واختتم الأمير خالد الفيصل الزيارة بجولة تفقدية على مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر الذي يجري تنفيذه على امتداد 2.5 كم ومساحة 180 ألف متر مربع بقيمة تجاوزت 229 مليون ريال.