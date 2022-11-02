القبض على 5 مخالفين ومقيم يسلبون عملاء البنوك

قبضت شرطة منطقة الرياض على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية ومقيم من الجنسية الصومالية لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في الترصد لعملاء المصارف والبنوك وسلبهم ما بحوزتهم من أموال باستخدام مركبة مسروقة (تم استردادها) وأسلحة بيضاء وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة، وضبط بحوزتهم مبلغ (65,000) ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



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