تدشين مهرجان الورد والتين

دشن محافظ المزاحمية خالد بن عبدالله العجمي، الأربعاء، فعاليات مهرجان الورد والتين بالمحافظة بنسخته الأولى -والتي تعد الأولى على مستوى المنطقة- في نادي المزاحمية والمقام بتنظيم من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة بمشاركة الدوائر الحكومية بالمحافظة.

ويُشارك في المهرجان الذي يستمر 4 أيام، أكثر من 50 مزرعة ورد وتين بالمحافظة، يصاحبه عدد من الفعاليات كأركان الأسر المنتجة.

وبين مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة المهندس ناصر المطيري في كلمة ألقاها في حفل التدشين أن المملكة تشهد نهضة شاملة في كافة المجالات متواكبة مع رؤيتها المباركة 2030، مشيرًا إلى أن من بين هذه المجالات النهضة الزراعية بوفرة الإنتاج مقرونة بالجودة العالية والتقنيات الزراعية الحديثة، مؤكدًا أنه بتوجيهات وزارة البيئة والمياه والزراعة يتم دعم المزارعين لتحقيق أهداف الرؤية، ومن بين الدعم إقامة هذا المهرجان والفعاليات التي تمكن المزارعين من عرض منتجاتهم، ويهدف إلى تشجيع زراعة التين وزيادة التعريف به على مستوى أوسع كونه مشروع سياحي واقتصادي للمنطقة.

وأضاف المطيري أن محافظة المزاحمية تتميز بتعدد الأصناف، حيث تبلغ أشجار التين 265 ألف شجرة ومشاتل زراعية منتجة للورد، حيث يبلغ إنتاج الورد حوالي 12 مليون وردة سنويًا، وفيه نهاية كلمته قدم شكره لجميع القطاعات الحكومية والأهلية بالمحافظة على مشاركتها.