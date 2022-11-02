الذكاء الاجتماعي وبناء المبادرات في بيئة عسير

وحملت الدورة الأولى التي أقيمت الاثنين عنوان الذكاء الاجتماعي، حاضر فيها عائض عواض الحاصل على درجة الماجستير، وتناولت الكثير من المعلومات المهمة للذكاء الاجتماعي وطريقة التعامل، فيما حملت الدورة الثانية عنوان بناء المبادرات، وقدمها المحاضر هادي النعمي الحاصل على درجة الماجستير، وتناولت أنواع المبادرات وصفاتها وسماتها، وقدم الكثير من المفاهيم والطرق للقيام بمبادرات مفيدة ومهمة تخدم المجتمع.
ويحرص فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير على تفعيل الشراكات المجتمعية عن طريق إدارة الشراكة المجتمعية والتطوع، ويهدف فرع الوزارة إلى رفع كفاءة الموظفين والاستفادة من الدورات وورش العمل في التطوير المستمر.
مدير عام الفرع المهندس عبدالله بن حسن الويمني أشار إلى أن الهدف من مثل هذه الدورات المكثفة في كافة المجالات هي خدمة الموظف وتطوير قدراته وهو ما تسعى له الوزارة وتحث عليه.
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