جامعة نورة تُطلق مؤتمر ومعرض التعليم 4.0 الدَّولي

أطلقت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم أعمال "مؤتمر ومعرض التعليم 4.0 الدَّولي حول التعليم والتعلّم في عصر الثورة الصناعية الرابعة"، برعاية وزير التعليم يوسف البنيان.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين، إلى تقديم أحدث الاتجاهات المعاصرة في التعليم والتعلَّم؛ استجابةً لاحتياجات قطاع التعليم الجامعي، ومواءمة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة من خلال: فتح الآفاق للباحثين والممارسين في مجال التعليم والتعلّم لمناقشة أحدث نتائج البحث حول مستقبل التعليم، وتعزيز العلاقات الدولية والمشاركات في مجال التعليم والتعلَّم، واستعراض أهم الممارسات في التعليم والتعلَّم، وتبادل الخبرات بين الجامعات المختلفة في البحث في مجال التعليم والتعلّم ، ودراسة أثر الثورة الصناعية الرابعة على مستقبل التعليم والتعلم، بالإضافة إلى استعراض أحدث تقنيات التعليم والتعلَّم.

وتضمن المؤتمر 7 محاور رئيسة، تشمل تنظيم 8 محاضرات، و8 ورش عمل، بالإضافة إلى جلستي نقاش، من أبرزها: (التعليم 4.0، تصميم المناهج 4.0، ممارسات التدريس والتعلّم 4.0، التقنيات الرقمية في التعليم 4.0، ممارسات التقييم للتعليم 4.0، التعليم واحتياجات المستقبل، القيادة التعليمية الرشيقة للتعليم 4.0) بمشاركة نخبة من أعضاء الجامعات العالمية والمحلية، بالإضافة إلى متحدثين من عدة دول، إلى جانب نخبة من أساتذة الجامعات السُّعوديين في مجال التعليم.

يذكر أنّ أهداف المؤتمر، تتماشى مع مرتكزات الخُطَّة الاستراتيجيَّة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، فيما يتعلّق بمخرجات وكفاءات منافسة في الاقتصاد الوطني، وبرامج أكاديمية متجددة تستشرف المستقبل، وقيادة التأثير المعرفي والمجتمعي، بالإضافة إلى تطوير القدرات البشريَّة بما يتماشى مع توجهات رؤية المملكة.