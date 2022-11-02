شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يتخذ قرار مفاجئ قبل مواجهة آيسلندا وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اتخذ قرار مفاجئ قبل مواجهة منتخب آيسلندا وديًا.

رينارد يقرر فتح مواجهة آيسلندا أمام الجماهير

وأوضحت التقارير، أن رينارد قرر فتح مباراته الودية أمام آيسلندا الأحد المقبل على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي العاصمة الإماراتية على خلاف المباريات الماضية.

وتابعت: "المدرب سمح بتوجيه الدعوة إلى عدد من الشخصيات الرياضية لحضور المباراة، كما سيتم توزيع تذاكر مجانية لجماهير الأخضر الراغبة في الحضور".

وكان رينارد قد فرض السرية على تجريبيات المنتخب الثلاث الماضية، أمام مقدونيا الشمالية وانتهت بالفوز وألبانيا وهندوراس وانتهوا بالتعادل.

السعودية تواصل الاستعداد في أبوظبي قبل المونديال

ويواصل الأخضر السعودي معسكره في أبوظبي بالإمارات، ضمن استعداداته لخوض نهائيات كأس العالم المقبلة في العاصمة القطرية الدوحة.

ومن المنتظر أن تقام بطولة كأس العالم في قطر بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، حيث يلعب الأخضر السعودي ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

هوساوي يدعم قائمة الأخضر السعودي في أبوظبي

وكان رينارد، قرر استدعاء اللاعب زكريا هوساوي لاعب اتحاد جدة، للانضمام لمعسكر المنتخب السعودي المقام حاليا في أبوظبي بالإمارات.



ومن المقرر أن يخوض الأخضر مواجهة أخيرة في هذه المرحلة أمام منتخب بنما قبل التوجه إلى قطر للمشاركة في المونديال.