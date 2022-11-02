شكرا لقرائتكم إطلاق شموع البوليفارد في ذكرى افتتاحه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أُطلِقت شموع صديقة للبيئة، في البوليفارد، وذلك بمناسبة ذكرى مرور عام على افتتاحه، حيث جذب هذا العرض الزوار من داخل وخارج المملكة.

واستمتع زوار البوليفارد بإطلاق الشموع الملونة في سماء المنطقة.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، أعلن عن خصم بنسبة 50% في البوليفارد، اليوم الأربعاء، وذلك بمناسبة ذكرى افتتاحه.

فعاليات جذابة

وجذبت فعاليات موسم الرياض في نسخته الثالثة، تحت شعار “فوق الخيال”، العديد من الزوار من داخل وخارج المملكة، الذين استمتعوا بما شمله الموسم من عروض مبهرة وتنوع في الخيارات الترفيهية المليئة بالإثارة، والتي جعلت العالم بين أيديهم، مما أتاح لهم عيش تجربة أجواء عدة دول في مكان وزمان واحد.