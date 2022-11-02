شكرا لقرائتكم انفصال الوالدين وترك الأبناء للمربية سبب إدمان المخدرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الدكتور علي القحطاني، استشاري الاضطرابات النفسية والإدمان، أن انفصال الوالدين له دور كبير بحسب الدراسات في اتجاه الأطفال والمراهقين لتعاطي المخدرات.

اختلاف ثقافة المربية

وقال القحطاني خلال استضافته ببرنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، إن توكيل المربية بمتابعة الطفل والتعامل معه ينشئ ثقافة خاصة، فأحيانًا تكون للمربيات من دول مختلفة ثقافات لا تتناسب مع مجتمعنا، ويكون هذا سببًا في تعاطي المخدرات.

التربية الأسرية

ودعا الأسر وأولياء الأمور إلى ملاحظة أطفالهم والتركيز على بعض العلامات التي تشير إلى اتجاه أبنائهم لتعاطي المخدرات ومنها أن الأطفال المصابين بفرط النشاط معرضون لخطر التعاطي في المستقبل.

وأضاف أن الأبناء المصابين بانخفاض الذكاء معرضون أيضًا لهذا الخطر، مؤكدًا أن التربية الأسرية تمثل 85% من أسباب تعاطي المخدرات.

وأكد أن الأب والأم هما المسؤولان الأساسيان في تعاطي أبنائهما للمخدرات سواء كانوا أطفال أو مراهقين، مستشهدًا بقصة مأساوية حيث كان الأب يتعاطى ويدرب ابنه الذي يبلغ 7 سنوات على المخدرات.