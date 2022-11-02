شكرا لقرائتكم مساعي توعّي بمخاطر التفكك الأسري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أقامت جمعية مساعي النسائية الخيرية اليوم، الأربعاء، ورشة عمل بعنوان “التفكك الأسري”، والتي تهدف إلى تحديد أهم القضايا الأسرية والعمل على معالجتها.

التفكك الأسري

واستهدفت الورشة أسر الجمعية حيث بلغ عددهم أكثر من 30 أسرة، واشتملت على عناصر متنوعة منها: “ماهية التفكك الأسري وأثاره، وسبل العلاج بالتفصيل”.

يأتي ذلك ضمن جهود الجمعية لتحقيق الوعي لدى الأسرة لتحمل مسؤولية تكوين بناء أسري متماسك، ومساندتها في تنشئة جيل واعد قادر على مواجهة المتغيرات فضلاً عن ترسيخ قيم الإيجابية والسعادة.

هدف مساعي

وأوضحت الرئيس التنفيذي للجمعية عائشة العيوني أن مساعي تسعى جاهدة للتقدم والارتقاء على أصعدة عدة وذلك بتكاتف الجميع والعمل يدًا بيد للوصول للأهداف المرجوة، وفي المقابل تضع الجمعية دائمًا توعية أسرها في أولى أولوياتها.

يُذكر أن جمعية “مساعي” النسائية الخيرية هي إحدى الروافد في المملكة ومسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برقم (744) وتاريخ 9/ 5/ 1437، وتهتم بالأسرة بجميع أفرادها (الأمهات، الشباب، الأطفال)، وتستهدف ذوي الدخل المحدود.