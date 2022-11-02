شكرا لقرائتكم إجراءات شكوى انتهاك العلامات التجارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن إجراءات تقديم الشكوى لأصحاب المتاجر الإلكترونية المسجلة علاماتها التجارية لدى الهيئة في حال تم انتهاكها أو استخدامها من قبل الغير دون ترخيص مسبق من مالك العلامة.

حقوق العلامات التجارية

وبيّنت الهيئة من خلال حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني عن الخطوات المتبعة لتقديم الشكوى من خلال تعبئة البيانات المطلوبة ثم الرفع بها عن طريق موقع الهيئة الرسمي، وتعمل الهيئة على إنفاذ العلامات التجارية منذ نقل اختصاصها من وزارة التجارة إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتاريخ 15/8/2021م.

وتسعى الهيئة لمواصلة حملاتها التفتيشية مع الجهات الشريكة على تعزيز الوعي بأهمية احترام الحقوق والامتثال لأنظمة الملكية الفكرية ذات العلاقة مما يساهم في دعم المبدعين والمبدعات في وطننا وبناء مجتمع واعي يحترم الملكية الفكرية.

محاسبة المخالفين

وشددت “الملكية الفكرية” على أنها لن تتهاون في محاسبة المخالفين للأنظمة واللوائح في جميع المجالات التي تقوم الهيئة برعاية حقوقها، ولن تتغاضى عن تلك التجاوزات والمخالفات، وأهابت بالمواطنين والمقيمين بدعم جهود احترام حقوق الملكية الفكرية من خلال التواصل مع قنوات الهيئة الرسميــــة وذلــك عبـــر مواقـــع الــــتواصل الاجــــتماعـــي [email protected] والــــــبريد الإلكتــــــــروني [email protected] والرقـم المبـــاشر لخـــدمة العمـــلاء 9200021421 والإبــــلاغ عن كـــل من يقـــوم بعمل يخالف أنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمملكة.