شكرا لقرائتكم تدشين أول مشاريع جمعية حفر الباطن للثروة الحيوانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - افتتح محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، أول مشاريع جمعية حفر الباطن للثروة الحيوانية والتسويق وهي عبارة عن الثلاجات المركزية وشبكة منافذ البيع.

إطلاق المنتجات

وأطلق الأمير منصور، بحضور عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس الجمعية، منتجات العلامة التجارية “وادي الباطن للحوم والدواجن” ومصنوعاتها كإحدى العلامات الخاصة بالجمعية.

تحسين الدخل

وتسعى جمعية حفر الباطن التعاونية للثروة الحيوانية إلى تحسين مستوى دخل مربي الماشية عن طريق فتح قنوات توزيع لمنتجات اللحوم من منتجات الجمعية ومنتجات المنتسبين ومنتجات الأسر المنتجة وذلك عن طريق تأهيل وتشغيل عدد من قنوات التوزيع في المحافظة ومختلف مناطق المملكة.