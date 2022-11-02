شكرا لقرائتكم السماح بوضع مكبرات صوت للساحات الخارجية بالمساجد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح أمين فروع وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور سعود الغامدي، تفاصيل التوجيه بوضع مكبرات صوت للساحات الخارجية في المساجد خلال خطبة الجمعة على قدر الحاجة.

قدر الحاجة

وقال الغامدي خلال استضافته بنشرة النهار على قناة “الإخبارية”، إن الأمر تم طرحه بالوزارة، ووجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بوضع سماعات بالساحات الخارجية خلال خطبة الجمعة، ولكن على قدر الحاجة.

الاستماع للخطبة

وأوضح أن الهدف من هذا الأمر استفادة المصلين بالساحات الخارجية من الاستماع للخطبة وصلاة الجمعة.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية وجهت في وقت سابق منسوبي المساجد بالالتزام بما صدر من تعاميم تنص على قصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت.