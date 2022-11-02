شكرا لقرائتكم ربط العلاوة السنوية بالرخصة المهنية في 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المختص في شؤون التعليم والمعلمين، محمد الزارع، أن العلاوة السنوية لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية ستكون مرتبطة بالحصول على الرخصة المهنية بدءًا من عام 2025.

جاء ذلك خلال رده على تساؤل وُجه له على حسابه بموقع “تويتر”، يقول “هل إصدار رخصة معلم مرتبط بالعلاوة أو الترقية؟ بمعنى آخر هل يحصل المعلم على المستوى التالي إذا حصل على الرخصة أم أن الرخصة مرتبطة بالعلاوة السنوية وفي حال لم يحصل على الرخصة فإنه لا يستحق العلاوة السنوية؟”.

شروط الانتقال

وعليه، قال الزارع في رده “الانتقال من مستوى لآخر له شروط محددة ومنها: الحصول على جميع العلاوات لدرجات المستوى المثبت عليه”.

وأضاف أن العلاوة السنوية اعتبارًا من 1 يناير 2025، ستكون مرتبطة بالحصول على الرخصة المهنية، وبذلك تكون شرطًا للانتقال لمستوى أعلى.

الرخصة المهنية

يذكر أن هيئة تقويم التعليم والتدريب قالت في وقت سابق إن الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات، تعد وثيقة تصدرها الهيئة وفق معايير وضوابط محددة، يكون الحاصل عليها مؤهلًا لمزاولة مهنة التعليم، بحسب مستويات ومدة زمنية محددتين، كما تعد أحد متطلبات الحصول على الرتبة المهنية الصادرة من وزارة التعليم.

وأشارت إلى أن الحصول عليها مرتبط باجتياز الاختبار الذي تم بناؤه لقياس المعايير التربوية العامة والتخصصية، حيث يتكون الاختبار من قسمين: الأول الاختبار التربوي العام، والثاني الاختبار التخصصي.