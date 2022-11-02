شكرا لقرائتكم شاعر الراية يحقق أرقامًا قياسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تصدر برنامج شاعر الراية برامج السوشيال ميديا وحقق نجاحًا مبهرًا، بحضور شخصيات رمزية، ومشاركة العديد من الشعراء المبدعين وتفوقهم بالشعر والإلقاء.

وتقام مسابقة برنامج شاعر الراية على أربع مراحل متنوعة بدايةً من تواجد 30 متسابقًا في أولها موزعة على خمس حلقات يتأهل بالحلقة الواحد ثلاثة متسابقين الأول مرشحًا من لجنة التحكيم وآخران يتأهلان بتصويت الجماهير، وتكونت المرحلة الثانية من ثلاث حلقات بحضور 15 شاعر متأهلًا من المرحلة السابقة، شاعران من كل حلقة أحدها مختارًا من لجنة التحكيم والآخر بتصويت الجمهور.

5 مرشحين

وتختتم المرحلة الثانية في السبت المقبل بخمسة مرشحين ووجود المتنافس السادس مرهونًا لتصويت الجمهور وسيتم الإعلان عنه في الحقلة التاسعة المتضمنة للمرحلة ما قبل الأخيرة متواجدًا في تلك المرحلة 6 شعراء وخروج شاعران من المرحلة الثالثة وهم الحاصلين على أقل نسبة تصويت من بين الشعراء، ليبقى في المرحلة الأخيرة أربعة شعراء يتنافسون فيما بينهم لكسب لقب شاعر الراية.

ويتجاوز مجموع جوائز برنامج شاعر الراية مليوني ريال مقسمة على 6 شعراء متنافسين للجولتين الأخيرة، ويتوج صاحب المركز الأول بلقب “شاعر الراية” إضافة لمبلغ مليون ريال، وينال صاحب المركز الثاني 500 ألف، والثالث 300 ألف، والرابع 200 ألف، ويسلم لصاحب المركز الخامس والسادس 50 ألفًا لكلا منهما.

مسابقة البدر

وعن “مسابقة البدر” التي نالت أصداءً واسعة بعد زيادة قيمة جائزتها المالية إلى نصف مليون ريال، حيث تأتي على ملأ أشطر قصيدة البدر الناقصة، وترسل المشاركات عبر إيميل البرنامج المعتمد، وتم الإعلان عن انتهاء استقبال المشاركات، وسيتم اختيار خمسة فائزين من قبل لجنة التحكيم.

وشهدت فقرة “المشهد” التي تم الإعلان عنها من الحلقة الأولى لبرنامج “شاعر الراية”، تفاعل كبير من الجمهور حيث تتم المشاركة بصياغة أبيات شعرية تصف مشاهد آنية تعرض عليهم في كل حلقة، والرد على تغريدة المشهد عبر منصة تويتر، وتبلغ قيمة جوائزها أكثر من مليون ريال توزع في كل حلقة 110 آلاف ريال.

نجوم شاعر الراية

ويذكر أن برنامج “شاعر الراية” يبث مباشرة على شاشة قناة “السعودية” كل يوم سبت في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويشارك به عدد من النجوم في مجال الشعر بالإضافة إلى دخول متنافسين جدد، وتتمثل لجنة التحكيم من كوكبة نجوم الشعر كلا من الشاعر ناصر السبيعي والشاعر نايف صقر والشاعر خالد المريخي، ويقدم البرنامج الشاعرة والإعلامية نهى نبيل والشاعر سعيد بن مانع مع حضور ضيف يمثل قامة شعرية لكل حلقة.