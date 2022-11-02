شكرا لقرائتكم المملكة تستضيف القمة العربية المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عن استضافة المملكة أعمال القمة العربية المقبلة، مؤكدًا على جهود المملكة لإنهاء الأزمات والصراعات عبر الحوار في المنطقة العربية.

دور المملكة

وقال وزير الخارجية في كلمة المملكة أمام القمة العربية الـ31 المنعقدة في الجزائر اليوم : نأمل أن تسهم مخرجات اجتماعنا اليوم في بناء التوافق حول القضايا المصيرية وتحقيق تطلعات وآمال شعوبنا العربية :

وأضاف أن المملكة مستمرة في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن وبذلت جميع الجهود لدعم المبعوث الأممي في مقترحه لتمديد الهدنة.

الأزمة الليبية

وأشار إلى أن المملكة تؤمن بأن حل الخلاف بين الأشقاء في ليبيا ينبع من الداخل الليبي بعيدًا عن التدخلات الخارجية، معبرًا في الوقت ذاته عن ترحب المملكة بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ومتمنيًا لها النجاح والتوفيق لتحقيق تطلعات الشعب العراقي الشقيق.

وفي الشأن اللبناني شددت المملكة على محورية سيادة لبنان وأمنه واستقراره وتطلع السعودية إلى انتخاب رئيس جديد لجمهورية لبنان يمكنه توحيد الشعب لتجاوز الأزمة الحالية.