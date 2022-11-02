اخبار السعوديه

الصلاة على والدة الأمير سعود بن مساعد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم الصلاة على والدة الأمير سعود بن مساعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

السفير بخاري يوضح سبب قطع زيارته لـ الفاعور

الرياض - محمد الوسيري - أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز – رحمها الله – , وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

الصلاة على والدة الأمير سعود بن مساعد

وأدى الصلاة مع سموه سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والافتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ, وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن مساعد بن بن سعود بن عبدالعزيز, وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز ( ابن الفقيدة ) , وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين, وجمع من المواطنين.

الصلاة على والدة الأمير سعود بن مساعد

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا