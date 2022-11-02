شكرا لقرائتكم وزير الخارجية: نتطلع لانتخاب رئيس يوحد شعب لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، أن المملكة تسعى إلى دعم التنمية في الدول الشقيقة ضمن رؤية 2030، لافتًا إلى أن السعودية تدعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ليبيا واليمن

وأضاف الأمير فيصل في كلمته خلال القمة العربية المنعقدة بالجزائر أن حل الخلافات في ليبيا ينبع من الداخل بعيدًا عن التدخلات الخارجية، مشيرًا إلى أن المملكة دعمت جهود المبعوث الأممي في اليمن لتمديد الهدنة.

وأشار “نؤكد أهمية توفير الدعم اللازم لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، مشددًا على أنه يجب أن يتواصل الضغط الدولي لتحقيق السلام باليمن.

انتخاب رئيس للبنان

وأوضح أن المملكة تدعو إلى انتخاب رئيس للبنان يكون قادرًا على توحيد البلاد والشعب اللبناني، مشددة على محورية سيادة بيروت.

وأكد أن المملكة ترحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وستواصل تقديم الدعم اللازم للبلاد. وأشار إلى أن السعودية تدعم التضامن العربي وإيجاد آليات لمواجهة التحديات المشتركة، مشيرًا إلى ضرورة العمل على إصلاح منظومة جامعة الدول العربية.