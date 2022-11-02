نواف التمياط: الأخضر في مجموعة صعبة.. ولكن لا مستحيل في كرة القدم

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أعرب نجم الكرة السعودية السابق، وسفير كأس العالم قطر 2022، نواف التمياط، عن تطلعه لانطلاق منافسات البطولة الشهر الجاري، مشيراً إلى أن المونديال يمثل فرصة لتعريف العالم على منطقتنا عن قرب، وتبديد التصورات الخاطئة عن قطر والعالم العربي.

وقال التمياط، -الذي سجل 11 هدفاً في 63 مباراة مع المنتخب السعودي- في حوار لموقع “قطر 2022” لموقع (Qatar2022.qa): إن استضافة قطر للبطولة تجربة فريدة يقدمها العالم العربي بكوادره وعقوله، وأتاحت الفرصة للشباب العربي لإظهار إمكاناتهم وما يمكنهم تحقيقه على أرض الواقع، من خلال تنظيم أضخم حدث رياضي في العالم.

الكثير من العوامل ستكون في صالح الأخضر

وحول مشاركة الأخضر السعودي في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه؛ قال نجم الهلال السعودي السابق: “سعدت بتأهل منتخبنا، فلم يتطلب منهم الأمر الكثير من الجهد، وأرى أن الكثير من العوامل ستكون في صالحنا، فلاعبونا على دراية جيدة بالاستادات، خاصة لاعبي الهلال الذين شاركوا في مباراة كأس سوبر لوسيل في سبتمبر الماضي، على أرضية استاد لوسيل الذي يستضيف مباراتين لمنتخبنا في دور المجموعات، كما أن طقس الدوحة الرائع في هذا الوقت من العام ليس غريباً على لاعبينا، فضلاً عن الدعم الكبير الذي سيحظون به من المشجعين السعوديين والعرب”.

ويعقد التمياط آمالاً كبيرة على منتخب الصقور الخضر؛ إلا أنه يرى صعوبة في تقديم أداء مماثل لما حققه الفريق في مونديال أمريكا 1994، عندما تغلّب على منتخبي بلجيكا والمغرب، ليتأهل إلى دور الستة عشر، لأول مرة في تاريخه، وهو أفضل إنجاز يحققه المنتخب السعودي في كأس العالم إلى الآن.

ليس من السهل التأهل للبطولة

وتابع: “لن تكون البطولة مهمة يسيرة على منتخبنا، فليس من السهل التأهل للبطولة ثم تقديم أداء جيد في منافساتها، ولكن من الجيد أن الفريق يضم عشر لاعبين كانوا قد شاركوا في منافسات كأس العالم من قبل، وسيكون ذلك في صالحنا، ولكن علينا أن نقدم أداء أقوى حتى نتمكن من منافسة باقي المنتخبات، فقد أوقعتنا القرعة في مجموعة صعبة للغاية، ولكن في نهاية الأمر لا شيء مستحيل في كرة القدم، وأتمنى أن نتمكن من تقديم أداء خاص في مونديال قطر 2022”.

وأشار أفضل لاعب في آسيا لعام 2000 حديثه بالتأكيد على قدرة كأس العالم قطر 2022 على توحيد الشعوب، وعن الذكريات التي ستخلفها البطولة في قلوب المشجعين، وقال: ” كرة القدم تعبر عن الحياة، وهي تجسّد الجماعية، ما زلت أذكر أول كأس عالم شهدته عندما كنت طفلاً، وهذه النسخة من المونديال ستخلق ذكريات جديدة لملايين المشجعين، ستبقى خالدة في ذاكرة كل مشجع على وجه الأرض.”

وأوضح: “الجميع في المنطقة متشوقون لاستقبال ملايين المشجعين من جميع أنحاء العالم، ليتعرفوا على ثقافتنا وتقاليدنا وتاريخنا العريق، دون أي تصورات أو أحكام مسبقة”.

كأس العالم ليس مجرد بطولة في كرة القدم

وأكد التمياط أن كأس العالم ليس مجرد بطولة في كرة القدم تتواصل منافساتها على مدى 29 يوماً؛ بل هو كرنفال عالمي تلتقي فيه الشعوب من كافة الخلفيات الاجتماعية والثقافية، ما يقدم نموذجاً مثالياً للتعايش والتقارب بين الشعوب، والتعرف على جوانب مختلفة من ثقافات بلدان متنوعة.

ويشارك منتخب السعودية في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، ويستضيف استاد لوسيل، أكبر استادات المونديال، مباراتي الأخضر، أمام الأرجنتين والمكسيك، بينما يشهد استاد المدينة التعليمية مباراة السعودية مع بولندا.



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Source akhbaar24

