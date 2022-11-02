“هيئة العلا” تدشن مهرجان “الممالك القديمة”

︎

.



دشنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مهرجان “الممالك القديمة” الذي يربط العلا مع محافظتي تيماء وخيبر، عبر تجارب ثقافية تاريخية متنوعة.

وسيتم تنظيم المهرجان من خلال تجارب ثقافية للزوار، ورحلات تبرز الهوية الفريدة لكل موقع والتاريخ الذي يحمله، بدءاً من عروض الضوء؛ وصولاً إلى رحلات المنطاد، وكذلك الجولات عبر الطائرات المروحية، وجولات برفقة مرشدين في مختلف المواقع التراثية.

وسيعزز المهرجان تجارب ثقافية عبر قصص تعود إلى آلاف السنين، وتعبُر بين الحضارات والممالك العربية القديمة، إلى جانب ربطها بين الثقافات المتنوعة عبر التاريخ.

وتعرف تيماء قديماً بموقعها الفريد على طريق البخور التاريخي، وتعد أحد الكنوز الأثرية التي تتواصل بها الاكتشافات الأثرية، فيما تعد خيبر أحد أهم الأماكن التاريخية، وتشتهر بسوقها التجاري وطبيعتها الجغرافية، بالإضافة إلى المصائد الحجرية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.

أما مدينة الحجر التاريخية فتعد أحد أبرز المواقع ضمن مهرجان الممالك القديمة التي تعبر عن الحضارة النبطية، كما تعد مركزاً حيويّاً على طريق البخور، وهي أحد المواقع الموجودة اليوم على الخارطة العالمية للمعالم التراثية وفق تصنيف اليونسكو.





● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

