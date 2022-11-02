كرة قدم الصالات “سيدات”.. الهلال يفوز على النصر ويتأهل إلى نهائي دوري الألعاب السعوديه (فيديو وصور)

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حقق فريق السيدات لكرة الصالات بنادي الهلال فوزاً مثيرا على حساب نظيره النصر في نصف نهائي دورة الألعاب السعوديه. وفاز فريق السيدات لكرة الصالات بنادي الهلال على نظيره النصر بنتيجة 5_4 بعد مباراة مثيرة. وبهذا الفوز حجز فريق السيدات لكرة الصالات بنادي الهلال مقعداً في نهائي منافسات دورة الألعاب الآسيوية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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