︎ .

كشف مدرب نابولي الإيطالي لوتشيانو سباليتي عن سبب خسارة فريقه على يد ليفربول بهدفين دون رد ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وأرجع لوتشيانو سباليتي سبب الخسارة أمام ليفربول إلى نجاح الأخير في استخدام سلاح الركلات الثابتة. وقال سباليتي عقب المباراة: ” الركلات الثابتة واحدة من نقاط قوتهم، فهم يستغلون الركلات الثابتة وهم جيدون فيها”. وتأهل نابولي في صدارة المجموعة رفقة ليفربول الوصيف إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر مدرب نابولي يكشف سبب الخسارة أمام ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.