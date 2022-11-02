ولي عهد الكويت أمام القمة العربية: نرفض سياسات إيران في تدخلها بالشؤون العربية

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قال مشعل الصباح نائب الأمير وولى عهد الكويت، إن القمة العربية في دورتها الحادية والثلاثون تأتي في ظل احتياجات سياسية واقتصادية واجتماعية تدعو إلى التعامل مع تطلعات الشعوب العربية.
كما رحب الصباح في كلمته أمام القمة العربية، بدور الجزائر في إيجاد حل للانقسام الفلسطيني، مؤكدا ضرورة إيجاد حل للسلام في الشرق الأوسط وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، شدد على ضرورة إنهاء الصراع المسلح حفاظا على وحدة التراب السوري، كما طالب بضرورة وضع حل سياسي للأزمة اليمنية واستئناف الهدنة حافظا على استقرار اليمن.
وفي حديثه عن التدخلات الإيرانية، شدد ولي العهد الكويتي على أن بلاد تؤكد الحفاظ على الصداقة مع الدول التي تحافظ على سياسة الدول الخارجية، مؤكدا رفض الكويت سياسات إيران في تدخلها في سياسات الدول العربية.
وطالب الصباح بضرورة التكامل والتعاون في المشاريع المشتركة بين الدول العربية، وإلى التوصل لاستراتيجية عربية للأمن الغذائي.
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Source almnatiq
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