الأحوال المدنية: يمكن للأم أصدار سجل أسرة خاص بها

دشنت الأحوال المدنية حزمة من الخدمات الإلكترونية على منصة "أبشر" للمواطنين والمقيمين. وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية أحمد الجاسر في تصريح لقناة "الإخبارية"، أن أبرز الخدمات التي تم تدشينها في منصة "أبشر" هي تجديد بطاقة الهوية إلكترونيا وإصدار بدل فاقد للبطاقة والإبلاغ عن الوثيقة المفقودة ومن ثم أصدار بديل عنها دون مراجعة المكاتب المدنية، وبتعاون مع وزارة الصحة تم إتاحة خدمة تسجيل المواليد إلكترونيا للأم السعودية تمكنها من طلب شهادة ميلاد للمولود وسجل أسرة خاص للأمهات، ويمكن للأب الاستفادة من الخدمة دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب المدنية، كما يمكن للمقيمين الاستفادة من هذه الخدمات.



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