التخصصي ينجح في نقل وزارعة قلب من متبرع في الإمارات إلى مريض بالرياض

وقام الفريق الطبي من مركز القلب في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بالسفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وأجرى عملية إزالة القلب من المتبرع المتوفي خلال 40 دقيقة وذلك بمستشفى كليفلاند أبوظبي، واستغرق نقل القلب عبر الإخلاء الطبي الجوي و وصوله إلى غرفة العمليات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض قرابة 3 ساعات و عشرين دقيقة.
وكانت الفرق الطبية والميدانية قد باشرت تجهيزاتها وتهيئة غرفة العمليات، حيث أجريت عملية الزراعة للقلب فور وصوله لمريض يبلغ من العمر 51 عاماً وتكللت بالنجاح . يذكر أن مركز القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث تأسس عام 1989، ويعد أكبر برنامج لزراعة القلب في الشرق الأوسط ويحقق نتائج تماثل نتائج زراعة القلب المحققة عالميًا .
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