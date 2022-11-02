شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن تحسن الحالة الصحية لمارسيل كولر وقيادته لمباراة الدخلية القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مصرية عن تحسن الحالة الصحية للمدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلى، يأتى ذلك بعدما عاني المدرب خلال الساعات القليلة الماضية من نزلة برد شديدة كانت ستعيقه عن قيادة الفريق أمام فريق الداخلية، فى الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتعد عودة المدرب مؤشر جيد للفريق قبل مواجهة الليلة، خاصة أن بداية المدرب مع الفريق مبشرة للغاية حتى الآن، بعدما تمكن فى الفوز خلال 5 مباريات خاضها الفريق فى كافة البطولات، دون أن تتلقي شباكه أي أهداف، الشئ الذي يؤكد تطور منظومة الفريق الدفاعية، على الرغم من أن المدرب يعتمد على الضغط المتقدم والهجوم الكاسح.



الغيابات تضرب الأهلى قبل مواجهة الداخلية

ويعاني النادي الأهلى من الغيابات قبل مواجهة الداخلية، حيث يستمر غياب اللاعب المالي أليو ديانج، نجم وسط الفريق، والذي يعاني من شد قوي فى العضلة الخلفية، إضافة إلى إصابة السولية بشد خفيف فى العضلة الأمامية يمنعه عن المشاركة.

كما أن الفريق يعاني من غياب على معلول، ظهير الفريق الأيسر، لتعرضه لنزلة برد شديدة، بجانب إصابة حسين الشحات بنفس الأعراض، فى الوقت الذي يعاني فيه محمد عبد المنعم مدافع الفريق بكسر فى الأنف، ورامي ربيعة لتعرضه لكدمة قوية فى جانبه الأيمن.



موعد مباراة الأهلى والداخلية فى الدوري

ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلى فريق الداخلية اليوم الأربعاء،ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.