شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي جدة يقترب من صفقة مدوية ويتحفظ على ذكر الإسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت تقارير صحفية، أن نادي أهلي جدة برئاسة وليد معاذ، اقترب من ضم صفقة قوية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة "البلاد السعودية"، أن إدارة نادي الراقي توصلت لاتفاق مع ظهير محلي، لضمه إلى صفوف الفريق، خلال فترة الميركاتو الشتوي.

أهلي جدة يتحفظ على ذكر اسم صفقته الجديدة

وتابعت: "إدارة النادي لديها تحفظ على ذكر اسم اللاعب في الفترة الحالية، وهناك رغبة في حسم التعاقد مع لاعبان في مركز المهاجم وأخر في مركز الجناح لتدعيم الراقي في يناير".

وأضافت: "الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الحالي لديه رغبة في ضم لاعبين من النادي الأهلي المصري في يناير المقبل ولكن حتي الأن لم يتخذ أى خطوات رسمية في هذا الشأن مع إدارة النادي القاهري".



من ناحية أخرى، استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، خدمات الكاميروني فرانك كوم لاعب الفريق، من الإصابة.

وغاب الكاميروني فرانك كوم لاعب الفريق عن مباريات الراقي خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي يعاني منها مؤخرًا.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن كوم أصبح جاهزًا للمشاركة مع فريقه بعد الإجازة التي حصل عليها الفريق خلال فترة التوقف.

كوم يتعافى من الإصابة ويعود إلى صفوف الأهلي

وتابعت: "اللاعب تعافى من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام جدة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى".

وغاب اللاعب الكاميروني عن صفوف الأهلي في آخر مواجهتين لفريقه في الدوري أمام نجران والرياض بسبب الإصابة، حيث دخل في برنامج علاجي وتأهيلي، بهدف تجهيزه للعودة بكامل عافيته.