شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. المنتخب السعودي يفقد نجمه في المونديال بعد إصابته بالرباط الصليبي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تأكد غياب نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم المقبلة في قطر بسبب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي.

وأعلن نادي الشباب السعودي، عن إجراء فواز القرني حارس مرمى الفريق والمنتخب السعودي، عملية جراحية في الركبة، مساء أول أمس الإثنين في دبي.



القرني يخضع لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي ويغيب 6 أشهر



وأكد نادي الشباب في بيان رسمي، أن القرني أجرى عملية جراحية في الركبة تكللت بالنجاح، متمنيًا الشفاء العاجل للاعب، والعودة سريعًا إلى الملاعب.

وقالت تقارير صحفية سعودية، أن مدة غياب فواز القرني، لا تقل عن 6 أشهر، بعدما أجرى عملية الرباط الصليبي، حيث عانى من آلام في الركبة اضطر على إثرها مغادرة معسكر المنتخب السعودي الجاري حاليًا في أبو ظبي، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج تحضيراته لكأس العالم 2022.

وكان فواز القرني ابتعد عن المشاركات مع الشباب هذا الموسم، في ظل اعتماد الإسباني فيسنتي مورينو مدرب الفريق على الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو في حماية عرين الفريق خلال الجولات الماضية من دوري روشن السعودي.



المنتخب السعودي يواصل معسكره في أبوظبي استعدادًا لنهائيات كأس العالم



ويخوض المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، معسكرًا في أبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للأخضر استعدادًا لكأس العالم 2022، التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

ويتواجد الأخضر في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم 2022 المقرر انطلاقها في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، مع منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.