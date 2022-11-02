شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك قوي وجديد من إدارة النصر تجاه حمدالله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، اتخذ خطوة جديدة في قضيته مع المغربي عبدالرازق حمدالله مهاجم الفريق السابق ونادي اتحاد جدة الحالي.

النصر يقرر الاستئناف ضد حكم فيفا

وأكدت التقارير السعودية الصادرة اليوم، أن إدارة النصر اتخذت قرار بالاستئناف ضد الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لصالح المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد.

وتابعت: "إدارة النصر بدأت فعليًا في التحرك من خلال طلب حيثيات القرار الذي نص على دفع النصر لمبلغ ثلاثة ملايين و200 ألف يورو قيمة مستحقات اللاعب السابقة، حيث من المنتظر أن تصل الحيثيات خلال أسبوعين لتبدأ مرحلة الاستئناف من قبل إدارة النادي".

النصر يواصل تدريباته على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود

من ناحية أخرى واصل النصر بقيادة الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني، تدريباته على فترتين صباحية ومسائية على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بمقر النادي.

واشتملت الفترة الصباحية التي امتدت إلى 120 دقيقة، على تمارين لياقية متنوعة من خلال عدة محطات، إلى جانب تدريبات أحمال وأوزان في صالة الحديد.

وانطلقت الحصة التدريبية المسائية التي استغرقت ساعتين، بتمارين لياقية وجري حول الملعب، ومن ثم فرض الجهاز الفني على اللاعبين تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يختتم المران بمناورة كروية على ثلث الملعب.