أمانة الحدود الشمالية تزيل 79 مركبة تالفة ومهملة خلال شهر أكتوبر

︎ . المناطق_واس أزالت أمانة منطقة الحدود الشمالية 79 مركبة تالفة ومهملة في الشوارع والأحياء خلال شهر أكتوبر الماضي، ضمن خطة معالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري. وأكدت أمانة المنطقة استمرارها في معالجة جميع البلاغات الواردة عبر تطبيق بلدي؛ لمعالجة جميع أشكال التشوّه البصري في الشوارع والمرافق والحدائق العامة، بهدف تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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