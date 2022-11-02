إعلامي رياضي يشن هجوما على حمدالله لهذا السبب

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شن خالد أبو غانم، الإعلامي الرياضي، هجومًا على الدولي المغربي “عبدالرزاق حمدالله” لاعب النصر السابق والاتحاد الحالي، لمطالبة الأخير أنه الأحق في تنفيذ ركلات الجزاء.
وأضاف أبو غانم” خلال لقائه في برنامج “الحصاد الرياضي” : “حمدالله لديه شعور دائماً أنه هو الأحق بتنفيذ ضربة الجزاء، لأنه هو اللي يسجل الاهداف وهو اللي يصنع الأمجاد وهو اللي يسوي كل حاجة، وهذه ليست صحيحة”
وتابع: ” أول سنتين تكون شئ إيجابي ثم يختلف الأمر، فرجعنا في
نشوف نفس حمدالله النصر”
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Source almnatiq
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