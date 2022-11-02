نوير يُعلن إصابته بمرض السرطان وخضوعه لـ3 عمليات جراحية

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أعلن حارس بايرن ميونخ والمنتخب الألماني مانويل نوير عن إصابته بمرض سرطان الجلد فى وقت سابق. وقال نوير في تصريحات إعلامية له : “لقد أجريت ثلاث عمليات جراحية وأصبت بسرطان الجلد في وقت سابق”. وحسب شبكة شبكة قنوات بي إن سبورتس فإن التقارير ترجح عودة نوير للملاعب مطلع الأسبوع المقبل. وخضع الحارس الألماني لـ3 عمليات جراحية ناجحة على مستوى الوجه بعد ثبوت إصابته بسرطان الجلد.

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