وضعت مولودتها بالتاكسي.. وشركة الأجرة تطالبها بفاتورة التنظيف

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طالبت شركة أجرة بريطانية، سيدة بدفع تكلفة تنظيف سيارة تاكسي، وذلك بعدما داهم المخاض السيدة أثناء ركوبها السيارة حيث وضعت مولودتها بداخلها.

وأوضحت أن الشركة طالبت السيدة فرح ككانيندين (26 عامًا) بدفع 138 دولارًا، منهم 104 دولارات تكلفة تنظيف السيارة و34 دولارًا أجرة الرحلة وفقاً لصحيفة ” ذا صن” البريطانية.

وأشارت ككانيندين، إلى أنها استقلت سيارة الأجرة، لعمل فحوص روتينية متعلقة بالحمل، لكن المخاض فاجأها بعد 5 دقائق فقط من ركوب السيارة، لتضع مولودتها “نايا” في السيارة.

وأضافت ككانيدين، أنها تعتبر تغريمها صفاقة، مشيرة إلى كون عملية الولادة كانت سريعة، ولفتت إلى أن السائق اقترح عليها التوقف على جانب الطريق، لكنها أصرت على مواصلة الرحلة معتقدة أنها ستضع مولودها في المستشفى.

ولفّت الأم البريطانية ابنتها بسترتها السوداء، وعندما وصلت إلى المستشفى، أصيبت القابلات اللاتي ينتظرنها بصدمة من المشهد.



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Source akhbaar24

