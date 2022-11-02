الأمانة العامة لمجلس التعاون تنظم ورشة “ضمان وتوكيد شبكات رصد جودة الهواء” بالتعاون مع مركز “الالتزام البيئي”

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المناطق_واس

نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالتعاون مع المركز الوطني للالتزام البيئي، ورشة عمل بعنوان “ضمان وتوكيد شبكات رصد جودة الهواء” أمس، التي تستمر يومين، في مدينة جدة، بمشاركة الممثلين والمختصين من دول مجلس التعاون، وبحضور الرئيس التنفيذي للمركز المهندس علي الغامدي، ورئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة الدكتور عادل خليفة الزياني، وذلك تنفيذًا لقرار الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون، للتعاون المشترك بين الوزارات والهيئات المعنية بشؤون البيئة في دول مجلس التعاون لتنفيذ خطة العمل المشتركة.

وتم خلال اليوم الأول من أعمال الورشة استعراض إستراتيجيات عمليات رصد جودة الهواء في المملكة، وعرض بيانات جودة الهواء المحيط المدققة ذات الجودة والموثوقية في بناء المؤشرات البيئية، كما تضمن برنامج عمل اليوم الأول لأعمال الورشة، طرح ورقتي عمل من وزارة البيئة والتغير المناخي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وورقة عمل من وزارة البيئة والتغير المناخي بدولة قطر، إضافةً إلى تقديم عدة أوراق عمل أخرى من الجهات المشاركة في المملكة حول محور أفضل الممارسات في آليات رصد وإدارة بيانات جودة الهواء في المملكة من خلال شبكات الرصد.

يشار إلى أن الورشة شهدت مشاركة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والعديد من الجهات المتخصصة في القطاع الخاص بالمملكة.

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Source almnatiq

