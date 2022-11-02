أمير المنطقة الشرقية يُكَرّم مواطناً أنقذ طفلة من الغرق بشاطئ الجبيل

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كرم أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، اليوم (الأربعاء)، المواطن علي بن محمد المري الذي أنقذ طفلة من الغرق بشاطئ الجبيل الأسبوع الماضي.

وأشاد أمير المنطقة بالموقف البطولي الذي قام به المواطن، مؤكداً أن هذا العمل ليس بجديد على أبناء الوطن الذين يسارعون لإغاثة الملهوف.

وأكد أن مثل هذه التصرفات هي قيم حثنا عليها ديننا الحنيف، ومؤكدا على ضرورة متابعة الأسر أطفالهم في المتنزهات والمواقع التي تشكل خطورة على سلامتهم.

يذكر أن المواطن “على المري” تمكن من إنقاذ طفلة من الغرق عقب سقوطها في البحر أثناء تنزهها مع أسرتها في متنزه التلال بالجبيل الصناعية.



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Source akhbaar24

