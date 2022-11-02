︎
.
كرم أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، اليوم (الأربعاء)، المواطن علي بن محمد المري الذي أنقذ طفلة من الغرق بشاطئ الجبيل الأسبوع الماضي.
وأشاد أمير المنطقة بالموقف البطولي الذي قام به المواطن، مؤكداً أن هذا العمل ليس بجديد على أبناء الوطن الذين يسارعون لإغاثة الملهوف.
وأكد أن مثل هذه التصرفات هي قيم حثنا عليها ديننا الحنيف، ومؤكدا على ضرورة متابعة الأسر أطفالهم في المتنزهات والمواقع التي تشكل خطورة على سلامتهم.
يذكر أن المواطن “على المري” تمكن من إنقاذ طفلة من الغرق عقب سقوطها في البحر أثناء تنزهها مع أسرتها في متنزه التلال بالجبيل الصناعية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر أمير المنطقة الشرقية يُكَرّم مواطناً أنقذ طفلة من الغرق بشاطئ الجبيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.