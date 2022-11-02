أمانة نجران تواصل معالجة التشوه البصري في عدد من المواقع بالمنطقة

︎ . المناطق_واس واصلت أمانة منطقة نجران وبلدياتها معالجة عناصر التشوه البصري وتحسين المظهر الحضري، في المنطقة ومحافظاتها وذلك ضمن أعمالها الميدانية. وأوضحت الأمانة أنها قامت وبلدياتها خلال شهر أكتوبر الماضي بإزالة 49956 م3 من مخلفات البناء والهدم، إضافة إلى 89 حاجز حفريات، وإصلاح 34046 متراً مربعاً من حفر الشوارع والتشققات، وصيانة 10076 عمود إنارة، كما جرى صيانة 5097 متراً مربعاً من أرصفة الطرق والشوارع والميادين، وإعادة دهان 12507 أمتار طولية من بردورات الأرصفة و الخطوط الأرضية، فيما تم معالجة 996 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة على الجدران، و102 حاوية نفايات، ورفع 23 سيارة تالفة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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