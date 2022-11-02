︎ . المناطق_واس صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الأربعاء الموافق 8 / 4 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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