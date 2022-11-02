شكرا لقرائتكم إطلاق خدمة الحجز الإلكتروني لفحص المركبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المنصة الإلكترونية لحجز مواعيد الفحص الفني الدوري للمركبات، لتحسين تجربة المستفيد وتوفير الوقت والجهد على مُلاك المركبات خلال زيارتهم لمراكز الفحص الفني الدوري في جميع مناطق المملكة.

تطوير منظومة الفحص

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للجهود التي تقدمها المواصفات السعودية في مجال تطوير منظومة الفحص الفني الدوري وتحسين خدمات المستفيدين، وإيجاد الحلول المثُلى لتطوير منظومة الفحص الفني الدوري للمركبات عبر مكوناتها الرئيسة، والتي تتمثل بالجانب التنظيمي من إدارة وحوكمة المنظومة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والجانب التقني من تطوير نظام إلكتروني لكافة مراكز الفحص في المملكة.

حجز الموعد المناسب

وأوضحت الهيئة أن المنصة مخصصة لحجز مواعيد الفحص الفني الدوري وتخدم مُلاك المركبات في معرفة المواقع الأقرب لهم وحجز الموعد المناسب، وبعد انتهاء عملية الفحص يتم إرسال تقرير فحص المركبة للمستفيد إلكترونياً بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، داعية الراغبين بإجراء الفحص الفني الدوري إلى حجز موعد من خلال الدخول على المنصة الإلكترونية: vi.vsafety.sa .

يذكر أن مركز سلامة المركبات التابع للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبإشراف من اللجنة التنفيذية الدائمة هو الجهة المعنية بمتابعة تطوير منظومة الفحص ووضع الضوابط والأحكام المنظمة لعمليات الفحص، التي تُحسّن بدورها الخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات الفحص، وفقاً للقرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 11/7/ 1442هـ، ويهدف المركز إلى تحسين وتطوير منظومة الفحص الفني الدوري للمركبات؛ وذلك لحماية الأرواح والممتلكات والحد من الإصابات وخفض التكاليف الاقتصادية الناتجة عن الحوادث المرورية.