شكرا لقرائتكم إعلان نتائج القبول في دبلوم الكليات التقنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن نتائج القبول في دبلوم الكليات التقنية للفصل التدريبي الثاني لعام 1444هـ، في (جميع مناطق المملكة)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية: ملاحظات هامة: تظهر النتائج تدريجياً عبر الوسائل التالية: البريد الإلكتروني.

الرسائل النصية.

موقع قبولي. طريقة الاستعلام: – الدخول على الموقع ثم خانة طلباتي في أقصى اليسار أعلى الصفحة. رابط الاستعلام : – للاستعلام ومعرفة المتطلبات، عبر بوابة قبولي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).