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إعلان نتائج القبول في دبلوم الكليات التقنية

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن نتائج القبول في دبلوم الكليات التقنية للفصل التدريبي الثاني لعام 1444هـ، في (جميع مناطق المملكة)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

ملاحظات هامة:

تظهر النتائج تدريجياً عبر الوسائل التالية:

  • البريد الإلكتروني.
  • الرسائل النصية.
  • موقع قبولي.

طريقة الاستعلام:

  • – الدخول على الموقع ثم خانة طلباتي في أقصى اليسار أعلى الصفحة.

رابط الاستعلام :

للاستعلام ومعرفة المتطلبات، عبر بوابة قبولي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

 

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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