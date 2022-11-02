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شكرا لقرائتكم إعلان نتائج القبول في دبلوم الكليات التقنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن نتائج القبول في دبلوم الكليات التقنية للفصل التدريبي الثاني لعام 1444هـ، في (جميع مناطق المملكة)، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
ملاحظات هامة:
تظهر النتائج تدريجياً عبر الوسائل التالية:
- البريد الإلكتروني.
- الرسائل النصية.
- موقع قبولي.
طريقة الاستعلام:
- – الدخول على الموقع ثم خانة طلباتي في أقصى اليسار أعلى الصفحة.
رابط الاستعلام :
– للاستعلام ومعرفة المتطلبات، عبر بوابة قبولي من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).