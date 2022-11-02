شكرا لقرائتكم القنصلية في هونج كونج تحذر من إعصار خطير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حذرت قنصلية السعودية في هونج كونج ومكاو، اليوم الأربعاء، من إعصار مداري شديد الخطورة يمر بهونج كونج.

تحذير خطير

ودعت القنصلية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، رعاياها إلى أخذ الحيطة والحذر من الإعصار ومراعاة تدابير الأمان اللازمة، متمنين السلامة للجميع.

رفع درجة الإعصار

الجدير بالذكر أن مرصد هونج كونج نبه برفع درجة الإعصار الذي يمر بهونج كونج إلى الدرجة الثامنة، متوقعًا أن تصل سرعة الرياح إلى 63 كيلومترًا في الساعة.