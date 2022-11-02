شكرا لقرائتكم وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد بن سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الأربعاء الموافق 8 / 4 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.