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وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد بن سعود

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شكرا لقرائتكم وفاة والدة الأمير سعود بن مساعد بن سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

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الرياض - محمد الوسيري - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

“بيان من الديوان الملكي”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / سعود بن مساعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الأربعاء الموافق 8 / 4 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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