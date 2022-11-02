تدشين ملتقى العلا التقني للتوظيف

دشن محافظ العلا راشد بن عبدالله القحطاني وبحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عيد بن عياد الردادي ملتقى العلا التقني للتوظيف 2022 بالكلية التقنية بالعلا الذي يستهدف توفير أكثر من 200 فرصة وظيفية لخريجي الكليات تقنية والمعاهد الصناعية بمشاركة أكثر من 13 جهة من شركات ومؤسسات.
وأكد عميد الكلية التقنية المهندس عبدالعزيز الحربي حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تأهيل وتدريب أبناء وبنات دوت الخليج للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة من خلال حزمة من المبادرات لتحقيق رؤية المملكة 2030 لتمكين الشباب والشابات وزيادة نسب توطين الوظائف.
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