توتنهام يخطف بطاقة التأهل لدور الـ 16 بفوز قاتل أمام مارسيليا (فيديو)

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خطف فريق توتنهام الإنجليزي فوزًا صعبًا خلال المباراة التي جمعته بنظيره الفرنسي مارسيليا مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم فريق مارسيليا بهدف في الدقيقة 45+2 عن طريق لاعبه شانسيل مبيمبا قبل أن يتعادل توتنهام بهدف في الدقيقة 54 عن طريق لاعبه كليمو لينجليه ثم أضاف بيير إيميل الهدف الثاني بالدقيقة 90+5.

ورفع فريق توتنهام رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 11 متصدرًا لمجموعته بفارق نقطة عن آينتراخت الألماني الوصيف ليصعدا سويا لدور 16، فيما توقف رصيد أولمبيك مارسيليا عند النقطة 6 متذيلاً مجموعته.

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Source akhbaar24

