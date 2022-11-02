بالعلامة الكاملة.. قطار بايرن ميونخ يختتم دور المجموعات بثنائية أمام إنتر (فيديو)

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فاز فريق بايرن ميونخ الألماني بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعته مساء الثلاثاء بنظيره الإيطالي إنتر ميلان ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وتقدم فريق بايرن ميونخ بهدف سجله لاعبه بنجامين بافارد بعد مرور 32 دقيقة قبل أن يضيف موتينج الهدف الثاني بالدقيقة 72. ورفع فريق بايرن ميونخ رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 18 في صدارة مجموعته بالعلامة الكاملة، فيما توقف رصيد إنتر عند النقطة 10 في المركز الثاني.

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