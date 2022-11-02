“العمل مستمر”.. أجواء المرح والتفاؤل تسيطر علي معسكر الأخضر قبل المونديال (فيديو)

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يواصل المنتخب الوطني تدريباته في معسكره المقام حاليًا في أبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر الجاري.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الوطني عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو يظهر فيه استعدادات اللاعبين تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة هيرافي رينارد، وتسود حالة من التفاؤل والمرح بين الجميع.

وعلق الحساب الرسمي للأخضر علي الفيديو، قائلا :”العمل مستمر.. 19 يوما على انطلاقة كأس العالم”.

ويستعد “الأخضر” لخوض وديته الرابعة في المرحلة الثالثة أمام منتخب آيسلندا يوم الأحد القادم على استاد محمد بن زايد – أبوظبي.

ويتواجد المنتخب السعودى ضمن المجموعة الثالثة التى تضم منتخبات: الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

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Source akhbaar24

